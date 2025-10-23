Dal Malawi a Milano per ricevere cure storia di Eugenio
AGI - Arriverà i primi di novembre a Milano dal Malawi per ricevere cure. Sarà operato al San Gerardo di Monza, grazie alla disponibilità di un chirurgo maxillo-facciale dell'ospedale monzese e a un accordo di cooperazione sanitaria con Regione Lombardia che coprirà le spese sanitarie. Ha 16 anni e il suo nome è Eugenio, da bambino gli è stato diagnosticato un tumore al viso, benigno ma progressivo, che ora si è esteso anche alla gamba. A una prima operazione si sottopose cinque anni fa a Pisa ma non fu risolutiva, la massa è ricresciuta e così la Comunità di Sant'Egidio si è riattivata per aiutarlo. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
A grande richiesta una nuova data di IN POSA PER L'ACQUA a MILANO! Saremo ospiti di @lechappeeclose che ringraziamo per la generosa ospitalità. Un ritratto stampato per portarsi a casa un ricordo indelebile e regalare un pozzo in un villaggio del Mala - facebook.com Vai su Facebook
Video. Gaza, in Italia nove bambini palestinesi per ricevere cure salvavita - L'Italia trasporta in aereo 9 bambini palestinesi gravemente malati da Gaza che saranno curati nei migliori ospedali del Paese Un KC- Lo riporta it.euronews.com
Atterrato a Milano l'aereo con bambini palestinesi bisognosi di cure - Un velivolo dell'Aeronautica Militare, con a bordo bambini palestinesi bisognosi di cure, e' atterrato nella serata di mercoledì 19 marzo a Milano e ha proseguito il suo viaggio verso Pisa e Roma. affaritaliani.it scrive
Bambini da Gaza a Milano per cure: Adam al Niguarda dopo il bombardamento - Arriveranno dopodomani a Milano per essere curati in ospedali della Lombardia alcuni bambini di Gaza con i loro familiari. Scrive quotidiano.net