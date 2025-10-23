AGI - Arriverà i primi di novembre a Milano dal Malawi per ricevere cure. Sarà operato al San Gerardo di Monza, grazie alla disponibilità di un chirurgo maxillo-facciale dell'ospedale monzese e a un accordo di cooperazione sanitaria con Regione Lombardia che coprirà le spese sanitarie. Ha 16 anni e il suo nome è Eugenio, da bambino gli è stato diagnosticato un tumore al viso, benigno ma progressivo, che ora si è esteso anche alla gamba. A una prima operazione si sottopose cinque anni fa a Pisa ma non fu risolutiva, la massa è ricresciuta e così la Comunità di Sant'Egidio si è riattivata per aiutarlo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal Malawi a Milano per ricevere cure, storia di Eugenio