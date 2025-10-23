Dal fuoco al disarmo | il viaggio di Giovanna apre la rassegna Tu Donna al Teatro Modus
Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest'anno il Teatro degli OrtiModus diretto da Andrea Castelletti ripropone la rassegna “Tu Donna”, giunta alla sua nona edizione. Un ciclo di spettacoli che ha come filo conduttore la centralità della figura femminile e la riflessione su temi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Non c’è ancora un vero cessate-il-fuoco a Gaza. Il criminale di guerra ricercato ha dichiarato in un’intervista tv, in diretta, che l’aggressione israeliana a Gaza “finirà soltanto dopo il disarmo di Hamas. Il nostro esercito è lì sul territorio e opera quotidianamente - facebook.com Vai su Facebook
Per @RetePaceDisarmo: “Cessate il fuoco a #Gaza passo positivo, ma ora si deve costruire la #Pace” Occorre risolvere le cause di guerra e violenza, garantendo diritti e futuro #Pace #Palestina #Israele - X Vai su X