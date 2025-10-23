dal dolore alla bellezza aiutando i giovani artisti porto avanti il sogno di mio figlio michele cea

Il 22 luglio del 2015, rientrando a casa dal lavoro, ha trovato suo figlio morto. Ma invece di cedere al «dolore più grande con cui un genitore possa convivere», Nicola Cea e sua moglie hanno scelto di trasformare la perdita in una missione di bellezza e speranza: oggi, con la Fondazione Michele Cea, aiutano i giovani artisti a realizzare i loro sogni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

