Un milione di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade della città. È questo l’investimento complessivamente previsto dal Piano asfalti e interventi complementari che è stato approvato dal Comune per la realizzazione di una serie di interventi diffusi tra centro, periferie e frazioni. Il programma comprende opere di manutenzione straordinaria del manto stradale. In centro e nelle aree più trafficate si interverrà su corso Giovecca, nel tratto compreso tra la Prospettiva e via Montebello, su via Pannonius, da rotatoria Gramicia a rotatoria Calzolai, e su via Porta Catena, da viale Po a via Tumiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal centro alle frazioni. In campo un milione per strade e asfalti