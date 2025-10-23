Dal centro alle frazioni In campo un milione per strade e asfalti

Un milione di euro per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade della città. È questo l’investimento complessivamente previsto dal Piano asfalti e interventi complementari che è stato approvato dal Comune per la realizzazione di una serie di interventi diffusi tra centro, periferie e frazioni. Il programma comprende opere di manutenzione straordinaria del manto stradale. In centro e nelle aree più trafficate si interverrà su corso Giovecca, nel tratto compreso tra la Prospettiva e via Montebello, su via Pannonius, da rotatoria Gramicia a rotatoria Calzolai, e su via Porta Catena, da viale Po a via Tumiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

