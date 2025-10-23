Dal Camerun al sogno Nba Eboua vola con Trapani | Grazie al lavoro su me stesso
Il 25enne cresciuto nella Stella Azzurra è il miglior rimbalzista del campionato, fondamentale nell'avvio di Trapani, imbattuta dopo tre giornate. "Ho imparato a conoscere il mio ruolo e a restare sempre concentrato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Capo Verde fa la storia e si qualifica ai prossimi Mondiali 2026. I Leoni indomabili sono arrivati davanti al ben più quotato Camerun nel proprio girone compiendo un’impresa da sogno: https://fanpa.ge/f8JyT - facebook.com Vai su Facebook
Minala: 'Sogno il Camerun, ma se ottenessi la cittadinanza...' - Il centrocampista offensivo della Lazio, ma temporaneamente in prestito al Bari, Joseph Minala si è concesso in una lunga intervista a globoesporte. Scrive calciomercato.com