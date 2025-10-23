Dal Camerun al sogno Nba Eboua vola con Trapani | Grazie al lavoro su me stesso

Il 25enne cresciuto nella Stella Azzurra è il miglior rimbalzista del campionato, fondamentale nell'avvio di Trapani, imbattuta dopo tre giornate. "Ho imparato a conoscere il mio ruolo e a restare sempre concentrato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Camerun al sogno Nba, Eboua vola con Trapani: "Grazie al lavoro su me stesso"

