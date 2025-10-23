Dal 25 ottobre al 2 novembre la paura va in scena al Magicland di Valmontone

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025

A MagicLand il divertimento sarà più spaventoso che mai! Per tutto il mese di ottobre, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si è trasformato in un mondo da brividi, con atmosfere dark, decorazioni spettacolari e attrazioni a tema per grandi e piccini.Ma è dal 25 ottobre al 2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

