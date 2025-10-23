Daino ucciso nel cortile di una ditta a Como | Lndc chiede chiarezza e valuta denuncia
Nei giorni scorsi un daino, fuggito da un allevamento, è stato ucciso dagli agenti della polizia provinciale di Como (qui la vicenda raccontata anche da una testimone)d dopo essersi rifugiato nel cortile di una tintoria nella periferia sud della città. L’animale, visibilmente spaventato, vagava. 🔗 Leggi su Quicomo.it
