Dai profumi ai gloss fino a lozioni aromaterapiche
Ogni prodotto di bellezza può suscitare un’attrazione diversa, anche a seconda, del segno zodiacale a cui si appartiene. Attrazione è una parola particolarmente indicata quando si tratta delle donne e delle ragazze che appartengono al segno dello Scorpione. Un po’ magnetiche, molto magiche. Parecchio occulte. La spiritualità è una presenza molto forte in chi nasce nel periodo dell’anno che va dal 23 ottobre al 21 novembre. Prima di scoprire i prodotti beauty più adatti, dalle immancabili fragranze ai gloss, fino a lozioni aromaterapiche, approfondiamo il significato spirituale del segno e le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
My Arabian top ten Ecco i miei 10 profumi arabi preferiti (o almeno fino a quando settimana prossima non ne arriveranno di nuovi) Scoprili nei nostri store ? o su www.cherrygloss.it #CherryGloss #CherryGlossProfumi #ProfumiArabi #arabianperf - facebook.com Vai su Facebook
Profumi, shampoo e lozioni pericolosi per la salute in vendita in negozio: scatta il sequestro - Parma, 5 marzo 2025 – Una novantina di prodotti cosmetici contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute, esposti in vendita in un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Profumi e lozioni alterano la chimica dell'aria al chiuso - Profumi e lozioni per il corpo possono alterare la composizione chimica dell'aria che respiriamo negli ambienti chiusi, con possibili effetti sulla salute che restano ancora tutti da valutare. Da ansa.it
Cosmetici e profumi scontati fino al 25% grazie ai Douglas Days! - Se siete alla ricerca di trucchi, lozioni o fragranze a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose offerte disponibili da Douglas. tomshw.it scrive