Ogni prodotto di bellezza può suscitare un’attrazione diversa, anche a seconda, del segno zodiacale a cui si appartiene. Attrazione è una parola particolarmente indicata quando si tratta delle donne e delle ragazze che appartengono al segno dello Scorpione. Un po’ magnetiche, molto magiche. Parecchio occulte. La spiritualità è una presenza molto forte in chi nasce nel periodo dell’anno che va dal 23 ottobre al 21 novembre. Prima di scoprire i prodotti beauty più adatti, dalle immancabili fragranze ai gloss, fino a lozioni aromaterapiche, approfondiamo il significato spirituale del segno e le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai profumi ai gloss, fino a lozioni aromaterapiche