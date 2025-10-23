Dai Popolari per Cesena Piano strategico per rilanciare le aree interne | Non più rinviabile sistemazione dell' E45

Nel consiglio comunale di giovedì 23 ottobre 2025, i Popolari per Cesena hanno presentato una mozione riguardante un “Piano strategico per le aree interne” per riflettere su quali scelte nel versante infrastrutturale, dei servizi, delle opportunità turistiche, oggi riteniamo fondamentali per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

