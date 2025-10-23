Pistoia, 23 ottobre 2025 – Non è facile addentrarsi nei meandri del mondo del tifo reatino. Una realtà composita, frammentata, con sfaccettature diverse. Almeno due dei tre soggetti accusati di omicidio volontario, Manuel Fortuna e Alessandro Barberini, a seguito dell’agguato mortale che è costato la vita a Raffaele Marianella, sono presenti a più riprese a nelle foto che ritraggono la curva Terminillo del palasport di Rieti. E in particolare nelle file del gruppo “ Tradizione Ostile Reatina ”, che da quest’anno affianca i “ Bulldog Rieti ” nello spazio centrale della curva, quello riservato agli ultras più caldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dai Bulldog a Tradizione ostile. La galassia degli ultras reatini che guarda all'estrema destra