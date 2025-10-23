D’Agostino | L’attacco dell’Inter è unico in Europa vi spiego perché Sui risultati in Champions…

Inter News 24 Le parole di Gaetano D’Agostino, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Gaetano D’Agostino, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’ATTACCO DELL’INTER – L’Inter è una delle poche squadre in Europa dove i 4 attaccanti si completano, anche se li cambi. Se metti una benda e ne scegli due si completano. Lautaro nei movimenti si portava via un difensore, ha fatto il vice Thuram. Bonny ha fatto il Thuram e Lautaro è tornato a fare il centravanti. Ho il presentimento che Conte possa tornare al 3-5-2 contro l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

