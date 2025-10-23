Dagli elaborati individuali ai materiali didattici fino allo stop dei presidi | così le scuole declinano l’uso dell’AI

C’è chi ne sospende l’uso e chi definisce cosa può fare o no uno studente; c’è chi cambia i regolamenti della scuola e chi si limita a registrare sul sito le linee guida emanate dal ministero all’inizio dell’anno sull’intelligenza artificiale. In ogni caso, le circolari dei dirigenti scolastici sull’AI dalle Alpi alla Sicilia sono più o meno identiche. Di fatto regna la confusione o, se vogliamo dirla in maniera diversa, c’è un cantiere aperto sulla questione chatbot. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico ha preso tutti in contropiede inviando ai presidi le linee guida che definiscono i principi e la strategia da seguire per utilizzare l’IA a livello didattico e organizzativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

