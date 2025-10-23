Da Villasanta all’Antartide Un’avventura tra i ghiacci

Villasanta chiama e gli esperti astrofisici rispondono dall’Antartide. Nei giorni scorsi la scuola media Enrico Fermi è stata protagonista della seconda edizione de “I poli opposti” nell’ambito del progetto “Spazio allo Spazio”, gestito dal professor Luca Montani: una sorta di ponte tra la scuola e la scienza che si declina in numerose iniziative. Loredana De Monti di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha avvicinato l’istituto al progetto “Adotta una scuola dall’Antartide”. Gli studenti si sono collegati con Anna Baldo, “station leader” della stazione di ricerca multidisciplinare Cnr Dirigibile Italia (alle isole Svalbard), e poi con la stazione italiana in Antartide diretta da Simona Grimaldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

