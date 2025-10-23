Da Trieste a Budapest | la linea di fuoco dell’Europa libera
Roma, 23 ott – Ottobre 1956. Budapest insorge. Gli studenti marciano verso la radio per leggere un manifesto che chiede libertà di stampa, ritiro delle truppe sovietiche, elezioni libere, pluralismo politico. Le prime raffiche di mitra segnano il confine tra la paura e la dignità. In poche ore la rivolta si allarga: operai, intellettuali, soldati, donne, persino alcuni membri dell’esercito popolare ungherese. Insieme, contro l’Armata Rossa. Fu un lampo, ma di quelli che illuminano a distanza di decenni: la prima vera insurrezione nazionale dell’Europa occupata, un popolo che rifiuta di essere suddito in nome della propria storia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
