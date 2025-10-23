da travaglio ai magistrati muti i megafoni della bufala sul patto mafia forza italia

Quello che segue è un elenco alfabetico e molto parziale di giornalisti, magistrati, comici e mezze figure che ora risultano silenti come una grotta della Georgia dopo aver amplificato per trent'anni la narrazione "Fininvest edificata con soldi della mafia tramite Dell'Utri" che è tesi che ormai annovera cinque archiviazioni, due assoluzioni e una Cassazione definitiva: nessuna prova, nessun legame, nessun reato. ABBATE Lirio Giornalista mafiologo che con Peter Gomez ha firmato "I complici" (2007) in cui legava Dell'Utri e Fininvest a Cosa Nostra. CALVI Fabrizio (1954-2021). Giornalista franco-italiano autore di "L'Europa dei padrini" (1993) che fu tra le prime opere a insinuare un collegamento finanziario tra mafia e Berlusconi, fonte primaria per i successivi dietrologi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

