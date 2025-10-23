Trasformare uno spazio urbano poco sicuro in un luogo di socialità e cultura e diventare vincitore del Premio Neb Emilia-Romagna 2025 – Rigenerare con la cultura. Un piccolo, ma grande progetto dal titolo ‘Sottoponte – Prove generali di trasformazione’, un percorso di rigenerazione a base culturale nel quartiere della stazione di Reggio Emilia, caratterizzato da tempo, così come accade in molte città, da situazioni di degrado e di noncuranza. Un sottoponte come tanti, che affollano le città e che sono diventati col tempo, parte dell’arredo urbano, trascurato e diventato zona ’da non frequentare’, da inizio 2024 si sta trasformando in spazio pubblico, luogo di incontro e palcoscenico, attraverso design sociale, urban art e arti performative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da spazio urbano in disuso a luogo di socialità