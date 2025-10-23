Da Regione Lombardia 10 milioni di euro per l’Ospedale di Rho | riqualiificazione Ostetricia e Ginecologia e potenziamento Pronto Soccorso

Ilnotiziario.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano 10 milioni di euro di investimenti per migliorare l’Ospedale di Rho Nella seduta di ieri la Giunta Regionale ha approvato i finanziamenti per la riqualificazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Rho, per un importo di 3,5 milioni di euro, e il potenziamento dell’area Emergenza Urgenza con l’ampliamento del Pronto Soccorso di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

da regione lombardia 10 milioni di euro per l8217ospedale di rho riqualiificazione ostetricia e ginecologia e potenziamento pronto soccorso

© Ilnotiziario.net - Da Regione Lombardia 10 milioni di euro per l’Ospedale di Rho: riqualiificazione Ostetricia e Ginecologia e potenziamento Pronto Soccorso

Contenuti che potrebbero interessarti

regione lombardia 10 milioniDa Regione Lombardia 10 milioni di euro per l’Ospedale di Rho: riqualiificazione Ostetricia e Ginecologia e potenziamento Pronto Soccorso - Arrivano 10 milioni di euro di investimenti per migliorare l'Ospedale di Rho Nella seduta di ieri la Giunta Regionale ha approvato i finanziamenti per la ... ilnotiziario.net scrive

regione lombardia 10 milioniCinema, 10 milioni di euro nel 2025. «È industria, non solo spettacolo» - Non è un caso se, al Lido di Venezia, in mezzo al brulicare di star e red carpet, a prendersi un momento di riflettori è stata la Regione Lombardia. Scrive ilsole24ore.com

regione lombardia 10 milioniFials Lombardia: “Regione annuncia 10 milioni ai privati per ridurre le liste d’attesa, ma serve investire nel pubblico” - Fials Lombardia: "Regione annuncia 10 milioni ai privati per ridurre le liste d'attesa, ma serve investire nel pubblico" ... Da nursetimes.org

Cerca Video su questo argomento: Regione Lombardia 10 Milioni