Da Regione Lombardia 10 milioni di euro per l’Ospedale di Rho | riqualiificazione Ostetricia e Ginecologia e potenziamento Pronto Soccorso

Arrivano 10 milioni di euro di investimenti per migliorare l'Ospedale di Rho Nella seduta di ieri la Giunta Regionale ha approvato i finanziamenti per la riqualificazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Rho, per un importo di 3,5 milioni di euro, e il potenziamento dell'area Emergenza Urgenza con l'ampliamento del Pronto Soccorso di .

