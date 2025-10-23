Da Palermo a Hollywood il Music4D porta il grande cinema del Sud in scena a Los Angeles

La musica del grande cinema del Sud Italia vola a Los Angeles, dove diventa esperienza sensoriale, interattiva e tecnologica. Martedì (29 ottobre) al Theater Stage Auditorium, va in scena “From Morricone to Bacalov: the Music and Screen of Southern Italian Cinema”, una nuova tappa internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

