Da Palermo a Hollywood il Music4D porta il grande cinema del Sud in scena a Los Angeles
La musica del grande cinema del Sud Italia vola a Los Angeles, dove diventa esperienza sensoriale, interattiva e tecnologica. Martedì (29 ottobre) al Theater Stage Auditorium, va in scena “From Morricone to Bacalov: the Music and Screen of Southern Italian Cinema”, una nuova tappa internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’omicidio a Palermo di #PaoloTaormina: oggi l’autopsia sul 21enne, intervenuto per sedare una rissa. “Non si può morire così”, dice un cugino. Ieri sera in duemila in piazza per ricordarlo. Si cercano i complici del killer. #Tg1 Silvia Balducci - facebook.com Vai su Facebook
Da Palermo a Hollywood, il Music4D porta il grande cinema del Sud in scena a Los Angeles - La musica del grande cinema del Sud Italia vola a Los Angeles, dove diventa esperienza sensoriale, interattiva e tecnologica. Segnala mondopalermo.it