da obama a trump quando il potere siede a tavola a cafe milano

Nel tempo dell’iper-polarizzazione, dove si possono trovare – assieme – due ex presidenti democratici e mezzo governo repubblicano? La risposta è facile: Cafe Milano. Un luogo che diventa, in qualche modo, istituzione. Prendete quello che è successo ieri. Anche per gli standard già illustri del locale, la serata di mercoledì è stata piuttosto movimentata. Tra un risotto allo zafferano e una battuta – sempre misurata, ma sagace – di Franco Nuschese, il ristorante simbolo del potere a Washington ha messo insieme – casualmente, dicono – un cast da vertice internazionale. Seduti tra i lampadari dorati di Georgetown, due ex presidenti americani (democratici): Joe Biden e Barack Obama, ciascuno impegnato in cene separate ma inevitabilmente al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

