Nanni Moretti si era fatto fotografare accanto al lenzuolo di Lelia Marchi e a braccetto con Saverio Tutino, il pioniere dei diari. È uno dei registi e attori rimasto incantati dal viaggio nel mondo di Pieve. Non solo per ricevere il premio che ogni anno affianca quello ai diaristi più semplici della storia: ma anche perché ne avrebbe tratto i Diari della Sacher, storie raccolte dalle pagine e tradotte in una serie di film. Registi, scrittori, personalità della cultura: per tutti Pieve è diventata negli anni un pozzo sul quale affacciarsi per gustarne emozioni e storie, spesso inedite. Lì, dove solo poche ore fa Ralph Fiennes si aggirava emozionato, nel 2014 era arrivato ad esempio Ettore Scola, uno dei grandi nomi nella stagione più importante del cinema italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Moretti a Scola, tutti segnati dai manoscritti