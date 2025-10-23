Da moglie cattolica a imperatrice del sesso | la rivoluzione proibita di Adelina Tattilo che Netflix porterà in TV a novembre

Adelina Tattilo è stata una delle figure più controverse e rivoluzionarie dell’Italia del secondo Novecento. Nata a Manfredonia il 13 novembre 1928 e scomparsa a Roma il 1° febbraio 2007, questa editrice, giornalista e produttrice cinematografica ha trasformato il panorama culturale italiano attraverso una battaglia per la liberazione sessuale e dei costumi che ha diviso l’opinione pubblica per decenni. Considerata una delle trenta donne più influenti del pianeta negli anni Settanta, per alcuni ha fatto pornografia, per altri una piccola rivoluzione sociale che ha anticipato molte conquiste del femminismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

