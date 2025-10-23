Dà in escandescenze per avere una casa

Emergenza casa, ieri mattina momenti di forte agitazione a Palazzo Sforza dove un uomo che chiedeva un alloggio ha dato in escandescenze. È intervenuta una pattuglia della polizia locale, perché il tizio si era visto anche a inizio settimana e pure in quella occasione aveva seminato il caos, arrivando a minacciare il suicidio se non fosse stato ascoltato. Ieri è stato ricevuto negli uffici dei servizi sociali e la situazione è rientrata nella stessa mattinata. L’episodio segnala un problema sempre più pressante in una città dove un monolocale è affittato a 600 euro al mese, un bilocale con posto auto a 750 euro e un trilocale con posto auto viaggia al canone di 900 euro mensili più le spese condominiali; sul mercato anche camere in condivisione, senza cucina e senza bagno privato, a 400 euro al mese per la stanza grande e a 350 quella piccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

