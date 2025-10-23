Da Frosinone a Rai2 | la 12enne Chiara incanta I Fatti Vostri con Flavio Montrucchio
Un momento di grande orgoglio per la città di Frosinone e per la scuola di musica “Il Giardino delle Note”. Chiara Bonanni, 12enne ciociara, ha calcato il prestigioso palcoscenico della trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” in onda su Rai2, portando la sua musica e la sua passione davanti a un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
