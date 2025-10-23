Da Firenze a Parigi | i Ragazzi di Sipario portano l’inclusione all' Unesco

Firenze, 23 ottobre 2025 - La pappa al pomodoro fiorentina, servita nel cuore di Parigi, diventa simbolo di inclusione. I Ragazzi di Sipario, la cooperativa fiorentina che offre opportunità di lavoro a giovani con disabilità intellettiva, hanno partecipato all’evento internazionale “ Work inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine”, ospitato martedì 21 ottobre al Restaurant Unesco in place de Fontenoy, portando in tavola uno dei piatti più identitari della tradizione toscana. Una ricetta semplice, povera, ma capace di unire: proprio come il messaggio che sono partiti per raccontare. Guidata dal presidente Marco Calvelli, la delegazione fiorentina è stata tra le 27 realtà italiane presenti a Parigi per condividere esperienze, risultati e storie di inclusione legate al mondo della ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Firenze a Parigi: i Ragazzi di Sipario portano l’inclusione all'Unesco

