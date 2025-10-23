Da Federer a Nadal chi ha rifiutato la Coppa Davis prima di Sinner

La scelta di  Jannik Sinner  di non partecipare alla  Coppa Davis 2025  ha acceso un ampio dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Il campione azzurro, reduce da due titoli consecutivi nella competizione, ha spiegato la sua decisione a Sky Sport con toni pacati: «È una scelta difficile rinunciare alle Finals, ma l’importante è partire bene nel 2026. Una settimana in più di preparazione può fare la differenza». Il capitano della squadra italiana,  Filippo Volandri, ha confermato che l’altoatesino «non ha dato la disponibilità per il 2025», aggiungendo però che «la Coppa Davis resterà sempre casa sua» e che «tornerà presto a far parte del gruppo». 🔗 Leggi su Open.online

