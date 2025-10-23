Sono circa 370 i chilometri che dividono Bolzano da Cesena. Ma gli intrecci tra le squadre delle due città non sono affatto mancati. Sono infatti numerosi i doppi ex di Cesena e Sudtirol: da allenatori che hanno scritto pezzi di storia a calciatori di passaggio in entrambe le compagini. Non possiamo non partire da Fabrizio Castori, l’attuale allenatore del Sudtirol che ha lasciato un segno indelebile nei cuori del popolo bianconero. Nel corso delle sue quasi cinque stagioni, compresa la travagliata annata 2007-2008, il tecnico marchigiano condusse il Cesena a una serie di grandi risultati, tra i quali si ricordano la promozione in B al suo primo anno romagnolo e lo splendido campionato di B 2005-2006 culminato con la sconfitta nella semifinale playoff per mano del Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Castori, l’allenatore più amato, ai giocatori: tutti i doppi ex