Cybersicurezza accordo Terna-Acn Strategie contro le insidie in rete

di Egidio Scala Rafforzare ulteriormente la sicurezza e la resilienza dell’intera filiera elettrica e del settore energetico nazionale: questo è l’obiettivo primario del Protocollo di Intesa siglato oggi a Roma da ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione in alta e altissima tensione. Il protocollo, firmato da Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, e Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, è finalizzato al consolidamento della sicurezza cibernetica delle infrastrutture dell’azienda e, più in generale, a incrementare la resilienza dell’intera filiera elettrica, attraverso lo scambio di informazioni e analisi tra Terna e l’Agenzia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cybersicurezza, accordo Terna-Acn. Strategie contro le insidie in rete

