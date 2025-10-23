Custodire descrivere conoscere | i manoscritti arabi della Biblioteca universitaria di Pisa
La Biblioteca Universitaria di Pisa vi invita alla giornata di studi sui manoscritti arabi “Custodire, descrivere, conoscere: i manoscritti arabi della Biblioteca Universitaria di Pisa” che si terrà il giorno 28 Ottobre alle ore 15:30 presso la sede di Piazza S. Matteo in Soarta, 2. Introduzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
