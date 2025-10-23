Tempestini sulle pagine di Libero attacca gli haters di Sinner, o meglio una certa categoria che si ricorda di difendere il tricolore solo per attaccare il tennista che ha rifiutato di giocare la Coppa Davis. “Non ci volevano Cassandre per prevedere il bailamme scatenato dalla rinuncia di Jannik alla Davis. Tutto prevedibile. E risibile. Sulla pecunia invidiae abbiamo ragionato due giorni fa. Qui si prende in esame una sfumatura che accomuna destrorsi e sinistrorsi. E che però, per i secondi, finisce col mostrare una macroscopica contraddizione. Il punto è: il diniego sinneriano fa emergere tanto a destra quanto a sinistra una multiforme platea di fratelli d’Italia (non partito, ma spirito patriottico). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Curioso che tanti italiani abbiano scoperto il tricolore grazie a Sinner (Libero)