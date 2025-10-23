Curioso che tanti italiani abbiano scoperto il tricolore grazie a Sinner Libero
Tempestini sulle pagine di Libero attacca gli haters di Sinner, o meglio una certa categoria che si ricorda di difendere il tricolore solo per attaccare il tennista che ha rifiutato di giocare la Coppa Davis. “Non ci volevano Cassandre per prevedere il bailamme scatenato dalla rinuncia di Jannik alla Davis. Tutto prevedibile. E risibile. Sulla pecunia invidiae abbiamo ragionato due giorni fa. Qui si prende in esame una sfumatura che accomuna destrorsi e sinistrorsi. E che però, per i secondi, finisce col mostrare una macroscopica contraddizione. Il punto è: il diniego sinneriano fa emergere tanto a destra quanto a sinistra una multiforme platea di fratelli d’Italia (non partito, ma spirito patriottico). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Sono stato bocciato due volte, quello della scuola è stato un periodo particolare, diciamo che la mia strada l’ho trovata dopo, pian piano. Ero un ragazzo curioso come tanti, che forse andava semplicemente stimolato. Comunque essere bocciato non è una co - facebook.com Vai su Facebook
Tanti elementi molto belli e curiosi in pista la salsa ? di #rosachemical e #ericamartinelli #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - X Vai su X
Tanti stranieri, ma meno italiani: ecco com'è andata davvero l'estate sulla Riviera romagnola - Le previsioni funeste rimbalzate tra luglio e agosto sono state in buona parte smentite. Secondo vanityfair.it