Curiosità | vincita da 1 milione di euro a Scafati con un Gratta e Vinci VIP
La dea bendata strizza l'occhio al salernitano: 1 milione di euro è stato vinto a Scafati, presso il bar tabacchi dei fratelli Gennaro e Benito Rispoli, in via S.Antonio Abate. Il 15 Ottobre, è stata registrata, infatti, la mega-vincita con un Gratta e Vinci "VIP" da 25 euro. Emozionatissimi, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
