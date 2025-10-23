Curiosità | vincita da 1 milione di euro a Scafati con un Gratta e Vinci VIP

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata strizza l'occhio al salernitano: 1 milione di euro è stato vinto a Scafati, presso il bar tabacchi dei fratelli Gennaro e Benito Rispoli, in via S.Antonio Abate. Il 15 Ottobre, è stata registrata, infatti, la mega-vincita con un Gratta e Vinci "VIP" da 25 euro. Emozionatissimi, i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Schedina Millionday da 1 euro vinto un milione di euro a Benevento: “Speriamo sia del posto” - Sabato 20 settembre, nell'estrazione serale del MillionDay, un giocatore ha centrato la combinazione vincente (9, 17, 37, 51, 52) portando a casa il premio massimo da ... Come scrive fanpage.it

Gioca 1 euro al MillionDay , vince 1 milione al Rione Libertà di Benevento - Al Rione Libertà di Benevento è caccia al vincitore che sabato sera ha registrato una delle vincite più alte di sempre della storia del Sannio. Riporta ilmattino.it

curiosit224 vincita 1 milioneCaccia al milione: Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi, mercoledì 1 ottobre - Si gioca anche oggi mercoledì 1 ottobre 2025: prosegue senza soste la caccia ai 5 numeri che possono regalare ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Curiosit224 Vincita 1 Milione