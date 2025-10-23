’Curare senza confini’ al Forum Leopolda Venti anni di missioni sanitarie nel mondo

I 20 anni di esperienza di cooperazione sanitaria internazionale delle Scotte sono stati tra i protagonisti d’ ’Curare senza confini: storie di missioni sanitarie nel mondo’ al Forum Leopolda Salute di Firenze. L’incontro, di cui il responsabile scientifico era il professor Antonio Barretta, ha visto la partecipazione di Maria José Caldes, direttrice del Centro salute globale Regione Toscana, di don Sandro Borsa amministratore del North Kinangop Catholic Hospital in Kenya e di Sergio D’Agostino, responsabile Surgery for Children. Le attività svolte dall’AouS sono state presentate da Stefano Zani, referente della Cooperazione sanitaria internazionale, dal professor Marco Mandalà direttore dell’Otorinolaringoiatria e da Maria Vittoria Greco, medico di Pediatria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

