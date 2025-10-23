Cultura sociale e tanta creatività Giovani sempre più protagonisti

Si chiama “Urban Gen. West-ival inclusivo della generazione e rigenerazione urbana” il nuovo progetto promosso dal Comune di Monza, che ha conquistato il terzo posto su 90 proposte nel bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2025”, con l’obiettivo di trasformare i ragazzi in protagonisti attivi della vita cittadina. Con un budget di 57mila euro – di cui 40mila di Regione e il resto da cofinanziamenti dei partner – il progetto coinvolgerà le associazioni giovanili Parafrisando, Nesso-Sconnesso e Retrobottega Culture. I ragazzi dovranno ideare un festival per i giovani, in grado di far dialogare creatività, cultura e territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cultura, sociale e tanta creatività. Giovani sempre più protagonisti

Approfondisci con queste news

Il 5 novembre al cineteatro momento di dialogo e riflessione collettiva: fra gli argomenti giovani, cultura, sociale, ambiente - facebook.com Vai su Facebook

Cultura, sociale e tanta creatività. Giovani sempre più protagonisti - ival inclusivo della generazione e rigenerazione urbana” il nuovo progetto promosso dal Comune di Monza, ... Come scrive ilgiorno.it

Cultura, sport e impegno sociale: cinque nuove iniziative sostenute dal Consiglio regionale della Lombardia - Presidente Federico Romani: “Sostenere cultura, sport e solidarietà significa rafforzare i legami della nostra comunità e valorizzare l’identità lombarda in tutte le sue espressioni” ... varesenews.it scrive

Cultura, integrazione e inclusione sociale - Cultura, integrazione e inclusione sociale” sono i temi al centro delle due giornate di studio in programma l’8 e il 9 novembre 2018 ad Avellino dalle ore 9. Da regione.campania.it