Cultura il Pd | Andare oltre gli slogan e gli annunci Servono risposte coerenti e adeguate ai bisogni della città

23 ott 2025

“Per cambiare il volto della cultura forlivese non bastano le parole. Servono invece idee, progetti coerenti e capacità di portare a termine i lavori, tutte cose che a Forlì non si sono viste”. Così il gruppo consiliare del Pd commenta l'annuncio del sindaco Gian Luca Zattini sulla collocazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

