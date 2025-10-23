Cultura il Pd | Andare oltre gli slogan e gli annunci Servono risposte coerenti e adeguate ai bisogni della città
“Per cambiare il volto della cultura forlivese non bastano le parole. Servono invece idee, progetti coerenti e capacità di portare a termine i lavori, tutte cose che a Forlì non si sono viste”. Così il gruppo consiliare del Pd commenta l'annuncio del sindaco Gian Luca Zattini sulla collocazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Progetti di cui andare orgogliosi. Grazie al Teatro Dei Venti: nasce a Modena l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere. Comune di Modena Modena Quartieri Cultura Emilia-Romagna - facebook.com Vai su Facebook
Tour per Accademie, andare all'estero restando a Roma - (di Agnese Ferrara) Scoprire la cultura, lo stile di vita, l'arte e gli artisti dei paesi del mondo restando a Roma si può. Riporta ansa.it
Oltre 150 eventi per Villa Vittoria Cultura - Villa Vittoria Cultura si prepara ad affrontare la nuova stagione 2025, con l’intento di continuare a offrire una proposta culturale sempre più ricca e variegata. Riporta lanazione.it
Oltre mezzo milione di progetti sulla cultura ad Ancona - Oltre mezzo milione di risorse regionali, tra aprile e luglio del 2025, assegnate direttamente al Comune di Ancona per progetti e iniziative legate alla cultura. Scrive ansa.it