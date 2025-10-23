Cultura della legalità | un’agenda per le nuove generazioni

MINERVINO DI LECCE – Un momento di riflessione e confronto sui valori della giustizia, del rispetto e della responsabilità civile: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “”, in programma giovedì 23 ottobre alle ore 18:00 presso l’Aula. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

BCC Locorotondo supporta Themis Festival, il festival della legalità, della cultura, del territorio e della tradizione. Promossa da Aps Legalitria, la terza edizione della rassegna parte stasera con lo spettacolo “Il sindaco Pescatore”, interpretato da Ettore Bassi, c - facebook.com Vai su Facebook

Ministero della Cultura, 2.700 nuove assunzioni: requisiti, profili e quanto si guadagna - Il Ministero della Cultura ha annunciato un piano straordinario di assunzioni: oltre 2700 i nuovi posti di lavoro tra assistenti e funzionari. Come scrive corriereadriatico.it

Ministero della Cultura, oltre 2700 nuove assunzioni: tutte le figure richieste - Il Ministero della Cultura ha annunciato nei giorni scorsi un maxi concorso, che si svolgerà entro la fine del 2025, per l'assunzione a tempo indeterminato di un totale di 2700 figure in tutta Italia, ... Segnala fanpage.it