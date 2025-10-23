Crossodromo restyling completo Struttura all’avanguardia

Il restyling del crossodromo "La ginestra" di Fermignano è completo: sabato, la nuova area ospitalità dell’impianto sarà inaugurata alle 17, alla presenza dei vertici del motocross nazionale e del Coni regionale. L’investimento per rinnovare le strutture sfiora i 900mila euro e parte da un progetto nato nel 2019, quando il Comune di Fermignano acquistò da quello di Urino il terreno che le ospita. Da lì, grazie alla collaborazione con il Motoclub Fermignanese e alla consulenza tecnica dell’ingegner Domenico Fucili, è stata presentata la candidatura al Bando Sport e Periferie 2020, ottenendo 630mila euro per la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio per servizi e direzione gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

