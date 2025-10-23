Cronaca risultato e gol mentre gli uomini di Emery soffrono l’Europa League sconvolta
2025-10-23 20:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serie di vittorie dell’Aston Villa si è conclusa a Deventer. L’Aston Villa ha subito una grande sconfitta in Europa League quando è stata stordita 2-1 dai Go Ahead Eagles. Dopo aver ribaltato un brutto inizio di stagione, l’Aston Villa non subiva una sconfitta nei tempi regolamentari dalla sconfitta per 3-0 in Premier League contro il Crystal Palace alla fine di agosto. Sembrava che quella corsa sarebbe continuata al quarto minuto, quando Evann Guessand li ha portati in vantaggio con il suo primo gol per il club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il giovane, controllato dai militari, è risultato positivo all’alcol test e trovato in possesso di una balestra. Per lui denuncia, ritiro della patente e fermo del veicolo. #news #Forino #Cronaca #controlli Approfondisci: - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Napoli 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivo di Simeone, gli highlights - 0, con gol del Cholito Simeone segnato nel primo tempo. Segnala fanpage.it
Torino Napoli: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE - Torino Napoli, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la settima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Ol ... calcionews24.com scrive
Psv Eindhoven-Napoli 6-2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda - 2, gol e highlights: la squadra di Conte crolla in Olanda ... Riporta sport.sky.it