Crollo dell' oro in un giorno registrato un calo del prezzo come non si vedeva da 12 anni

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre il metallo prezioso ha registrato il peggior calo giornaliero degli ultimi dodici anni, passando da oltre 4.380 dollari l'oncia a 4.109 dollari dopo aver toccato 39 massimi storici nel 2025. 🔗 Leggi su Wired.it

crollo dell oro in un giorno registrato un calo del prezzo come non si vedeva da 12 anni

© Wired.it - Crollo dell'oro, in un giorno registrato un calo del prezzo come non si vedeva da 12 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

crollo oro giorno registratoDa record a crollo: l’oro perde il 6% in un giorno e travolge le azioni minerarie asiatiche - Giornata difficile per il comparto minerario asiatico: mercoledì i titoli legati all’estrazione dell’oro hanno registrato un netto calo, in scia al violento ... Segnala borsainside.com

Oro, ancora giù le quotazioni dopo grande crollo del 5%. Cosa succede adesso - Martedì 21 ottobre le quotazioni dell’oro sono crollate, registrando la loro peggior seduta nell'arco di 12 anni e scendendo di oltre il 6% in una sola giornata. Come scrive tg24.sky.it

crollo oro giorno registratoCrollo dell’oro: dietro la perdita del 5% in 24 ore, le cause di una frenata storica - Nelle ultime ore i mercati dei metalli preziosi hanno vissuto una fase di forte volatilità, con l’oro e l’argento protagonisti di bruschi movimenti dei prezzi. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Oro Giorno Registrato