Crollo dell' oro in un giorno registrato un calo del prezzo come non si vedeva da 12 anni
Martedì 21 ottobre il metallo prezioso ha registrato il peggior calo giornaliero degli ultimi dodici anni, passando da oltre 4.380 dollari l'oncia a 4.109 dollari dopo aver toccato 39 massimi storici nel 2025. 🔗 Leggi su Wired.it
