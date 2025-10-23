Crollano tutte le accuse dei rapporti tra mafia e Berlusconi Dell' Utri | Silvio oggi sarebbe orgoglioso
Una decisione che cancella anni di infamie, di accuse ignobili e della più spregevole tra le lettere scarlatte: quella di mafioso. La sentenza della Cassazione restituisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'onorabilità a Silvio Berlusconi e all'amico di una vita, quel Marcello Dell'Utri dileggiato e offeso dalla sinistra italiana per almeno un ventennio. Ieri abbiamo così deciso di metterci in contatto telefonicamente con il nativo di Palermo, co-fondatore di Forza Italia. Un'impresa tutt'altro che semplice, che ha avuto il suo inizio poco dopo mezzogiorno. Il telefono cellulare squillava a vuoto, ma nessuno alzava la cornetta e pronunciava le fatidiche parole: «pronto».
