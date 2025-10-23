Crolla cornicione da palazzo storico Momenti di paura in Banchi di Sopra

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cadono parti di muro dal civico 48 di Banchi di Sopra, che ospita una filiale di Mps. Un episodio analogo era avvenuto la settimana scorsa dall’edificio accanto e ieri si è ripetuto l’incidente con parte del muro della palazzina che si è staccato ed è precipitato per strada, fortunatamente senza ferire nessuno. Attimi di paura dopo la caduta di parte del cornicione, infatti la breve distanza temporale con cui sono avvenuti i due episodi, sta sollevando preoccupazione tra i cittadini. Nel corso della mattinata, immediatamente dopo l’episodio, è intervenuta sia una pattuglia della polizia municipale sia una squadra dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

crolla cornicione da palazzo storico momenti di paura in banchi di sopra

© Lanazione.it - Crolla cornicione da palazzo storico. Momenti di paura in Banchi di Sopra

