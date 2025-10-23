Crolla cornicione da palazzo storico Momenti di paura in Banchi di Sopra
Cadono parti di muro dal civico 48 di Banchi di Sopra, che ospita una filiale di Mps. Un episodio analogo era avvenuto la settimana scorsa dall’edificio accanto e ieri si è ripetuto l’incidente con parte del muro della palazzina che si è staccato ed è precipitato per strada, fortunatamente senza ferire nessuno. Attimi di paura dopo la caduta di parte del cornicione, infatti la breve distanza temporale con cui sono avvenuti i due episodi, sta sollevando preoccupazione tra i cittadini. Nel corso della mattinata, immediatamente dopo l’episodio, è intervenuta sia una pattuglia della polizia municipale sia una squadra dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
TRIS Siracusa. . Maltempo, crolla il cornicione di una chiesa. Ferita una turista di 62 anni, trasportata al Policlinico dai sanitari del 118. La zona è stata transennata al fine di mettere in sicurezza l’edificio ed evitare altri crolli - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista #palermo - X Vai su X
Crolla il cornicione di Palazzo Fulcis, l'area del museo è stata transennata - Ma poteva diventare una situazione a dir poco pericolosa quella che si è verificata nei giorni scorsi al ... Secondo ilgazzettino.it
Crolla il cornicione di una chiesa a Palermo: ferita una turista - Crolla il cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo: turista di 62 anni ferita. Scrive notizie.it
Crolla cornicione di una chiesa, ferita turista a Palermo - E' crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. Segnala ansa.it