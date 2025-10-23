Cristina Carelli presidente Donne in Rete contro la violenza | Misure riparatorie non combattono il fenomeno La priorità è salvare la vita alle donne La denuncia è utile se il sistema antiviolenza funziona in tutti i suoi passaggi

A Milano è morta Luciana Ronchi, accoltellata al volto e al collo dall'ex marito, «appostato da un mese». Domani il funerale di Pamela Genini. Due femminicidi in cui i segnali non sono stati denunciati e la prevenzione è mancata. Negli stessi giorni un DDL femminicidio che non convince le associazioni che sostengono le donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Carelli, presidente Donne in Rete contro la violenza: Misure “riparatorie” non combattono il fenomeno. La priorità è salvare la vita alle donne. La denuncia è utile se il sistema antiviolenza funziona in tutti i suoi passaggi»

