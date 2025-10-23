Cristiani massacrati in Nigeria Viganò | ‘da Parolin parole vergognose’

“Conosco bene e porto quotidianamente nel cuore la situazione di sofferenza e di persecuzione dei Cattolici nigeriani, essendo vissuto in Nigeria per sei anni, dal 1992 al 1998, come Nunzio Apostolico. Le parole vergognose del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin sul presunto “conflitto sociale” in Nigeria mistificano la realtà di una persecuzione feroce e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cristiani massacrati in Nigeria, Viganò: ‘da Parolin parole vergognose’

