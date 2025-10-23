Crisi idrica in Puglia | la Regione dichiara lo stato di emergenza

Quotidianodipuglia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. La decisione è stata presa oggi pomeriggio, giovedì 23 ottobre, dalla Giunta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

crisi idrica in puglia la regione dichiara lo stato di emergenza

© Quotidianodipuglia.it - Crisi idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di emergenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

crisi idrica puglia regioneCrisi idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di emergenza - La Regione Puglia ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Scrive quotidianodipuglia.it

crisi idrica puglia regioneCrisi idrica, la Giunta Regionale adotta un “Piano di emergenza” - Crisi idrica, la Giunta Regionale adotta un "Piano di emergenza" GIUNTA 23 OTTOBRE: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI EMERGENZA IDRICA La Giunta ha adottato il ... Segnala ilsipontino.net

crisi idrica puglia regioneBasilicata. Consiglio regionale straordinario sulla crisi idrica - Polemiche dalle opposizioni, che hanno parlato di gestione disastrosa a discapito di cittadini e imprese ... Lo riporta trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Idrica Puglia Regione