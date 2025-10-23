Crisi idrica in Puglia la Regione dichiara lo stato di emergenza | Servono interventi al più presto

La Giunta pugliese è dichiarato lo stato d'emergenza regionale per la crisi idrica nel comparto potabile per il 2025 e il 2026. Nel corso della seduta odierna è stato adottato Piano di emergenza per il superamento delle difficoltà, condiviso con Acquedotto Pugliese. La attuale situazione di. 🔗 Leggi su Baritoday.it