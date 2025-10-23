Crisi idrica dichiarato lo stato di emergenza regionale

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha adottato il ‘Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile’, condiviso con Acquedotto Pugliese.Con questo provvedimento si dichiara lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica nel comparto potabile per il 2025 – 2026.La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

crisi idrica dichiarato statoCrisi idrica, la Regione Puglia dichiara stato di emergenza - La giunta regionale, riunita nel pomeriggio, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Riporta ansa.it

crisi idrica dichiarato statoCrisi idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di emergenza - La Regione Puglia ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Come scrive msn.com

crisi idrica dichiarato statoEmergenza idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di crisi per il biennio 2025-2026 - La Giunta regionale della Puglia ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza idrica per il comparto potabile, approvando il “Piano di emergenza per il ... Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Idrica Dichiarato Stato