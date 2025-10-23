Crisi idrica dichiarato lo stato di emergenza regionale
La Giunta regionale ha adottato il ‘Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile’, condiviso con Acquedotto Pugliese.Con questo provvedimento si dichiara lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica nel comparto potabile per il 2025 – 2026.La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Regione Basilicata. . , 1. Crisi idrica, Bardi e Cicala in Consiglio regionale 2. Transizione energetica, via libera ai progetti sull’idrogeno 3. Latronico: si rafforza la rete dei servizi per l - facebook.com Vai su Facebook
CONSIGLIO REGIONALE SULLA CRISI IDRICA, CONSIGLIERE POLESE: “OLTRE I RUOLI POLITICI, DIFENDIAMO INSIEME IL FUTURO DELLA BASILICATA” - X Vai su X
Crisi idrica, la Regione Puglia dichiara stato di emergenza - La giunta regionale, riunita nel pomeriggio, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Riporta ansa.it
Crisi idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di emergenza - La Regione Puglia ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica. Come scrive msn.com
Emergenza idrica in Puglia: la Regione dichiara lo stato di crisi per il biennio 2025-2026 - La Giunta regionale della Puglia ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza idrica per il comparto potabile, approvando il “Piano di emergenza per il ... Secondo corrieresalentino.it