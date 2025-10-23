Crisi generazionale? A Roma arriva ‘Fuori Posto’ il festival che dà voce alla Gen Z tra arte musica e attivismo

Funweek.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara ad accogliere “ Fuori Posto – Dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale ”, la rassegna che mette al centro la voce della Gen Z attraverso una serie di incontri, performance, musica e riflessioni sul presente. Dal 23 ottobre al 27 novembre 2025, ogni giovedì al Monk, i giovani di Dominio Pubblico trasformeranno la crisi in un’occasione di dialogo e creatività condivisa. Leggi anche: — Chris Soal al MAXXI: da semplici oggetti di scarto a opere d’arte che si rigenerano. La mostra gratuita a Roma che trasforma la percezione Fuori Posto: il festival per la Gen Z di Dominio Pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Crisi Generazionale Roma Arriva