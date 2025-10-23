Criminalità digitale | l’AI i deepfake e la nuova architettura della sicurezza globale

Dal furto d’identità aziendale ai video sintetici dei dirigenti, l ’era dei deepfake segna il passaggio da una sicurezza dei dati a una sicurezza della percezione. L’AI generativa trasforma la frode in simulazione, l’informazione in manipolazione e la fiducia in un bene strategico. Mentre le imprese corrono a difendersi, si apre la vera battaglia del XXI secolo: chi controllerà la verità? Un salto evolutivo nella criminalità digitale. Il 2024 ha rappresentato una frattura. In dodici mesi, le tecniche di manipolazione generate da intelligenza artificiale sono passate da minaccia sperimentale a strumento sistemico di attacco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Criminalità digitale: l’AI, i deepfake e la nuova architettura della sicurezza globale

