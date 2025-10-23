Crime 101 rilasciato il trailer del film con Chris Hemsworth e Halle Berry
Amazon MGM Studios ha svelato il primo trailer di “Crime 101”, con Chris Hemsworth e Halle Berry. Il film uscirà nelle sale il 12 febbraio. Ambientato a Los Angeles, “Crime 101” racconta la storia di un ladro di gioielli (Hemsworth) che progetta rapine lungo l’autostrada 101. Mentre si prepara per il suo ultimo lavoro, incontra un agente assicurativo (Berry), e la costringe a collaborare e a lavorare insieme. Quando un detective irrequieto (Mark Ruffalo) si avvicina all’operazione e la rapina multimilionaria si fa sempre più vicina, il confine tra il cacciatore e la preda si fa sempre più confuso, costringendo tutti e tre a confrontarsi con le proprie azioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
