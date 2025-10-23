Crime 101 - La strada del crimine | il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo
Smessi i panni di Thor e di Hulk, i due attori sono faccia a faccia nei panni di un ladro e di un poliziotto in questo thriller il cui cast è completato da nomi come quelli di Barry Keoghan, Halle Berry e Nick Nolte. Ecco trailer e trama di Crime 101 - La strada del crimine, al cinema dal 12 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altre letture consigliate
Donna trovata sul ciglio della strada a Polpenazze del Garda con le mani legate dietro la schiena e le caviglie bloccate da fascette da elettricisti. I carabinieri della Compagnia di Salò hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di due itali - facebook.com Vai su Facebook
Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo - La strada del crimine, al cinema dal 12 febbraio 2026. Segnala comingsoon.it
Wired Crime, il podcast che racconta l'evoluzione del crimine - Sherlock Holmes e Miss Marple non avevano a disposizione smartphone per comunicare o per provare a tracciare i movimenti del ... wired.it scrive
Crime 101, Chris Hemsworth ammette: "Ero molto intimidito a lavorare con Halle Berry" - Durante la presentazione di Crime 101, l'attore Chris Hemsworth ha rivelato sul red carpet di essere stato "intimidito" dal lavorare con Halle Berry al thriller poliziesco. movieplayer.it scrive