Crime 101 - La strada del crimine | il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo

Comingsoon.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smessi i panni di Thor e di Hulk, i due attori sono faccia a faccia nei panni di un ladro e di un poliziotto in questo thriller il cui cast è completato da nomi come quelli di Barry Keoghan, Halle Berry e Nick Nolte. Ecco trailer e trama di Crime 101 - La strada del crimine, al cinema dal 12 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

crime 101 la strada del crimine il trailer italiano ufficiale del thriller con chris hemworth e mark ruffalo

© Comingsoon.it - Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo

Altre letture consigliate

Crime 101 - La strada del crimine: il trailer italiano ufficiale del thriller con Chris Hemworth e Mark Ruffalo - La strada del crimine, al cinema dal 12 febbraio 2026. Segnala comingsoon.it

Wired Crime, il podcast che racconta l'evoluzione del crimine - Sherlock Holmes e Miss Marple non avevano a disposizione smartphone per comunicare o per provare a tracciare i movimenti del ... wired.it scrive

Crime 101, Chris Hemsworth ammette: "Ero molto intimidito a lavorare con Halle Berry" - Durante la presentazione di Crime 101, l'attore Chris Hemsworth ha rivelato sul red carpet di essere stato "intimidito" dal lavorare con Halle Berry al thriller poliziesco. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Crime 101 Strada Crimine