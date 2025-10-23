Crime 101 – La Strada del Crimine | il trailer del nuovo film con Chris Hemsworth

L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 – La Strada del Crimine racconta la storia di Davis ( Chris Hemsworth ), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon ( Halle Berry ), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman ( Barry Keoghan ), un rivale dai metodi molto più pericolosi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

