Crime 101 – La Strada del Crimine | il trailer del nuovo film con Chris Hemsworth

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 – La Strada del Crimine racconta la storia di Davis ( Chris Hemsworth ), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon ( Halle Berry ), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman ( Barry Keoghan ), un rivale dai metodi molto più pericolosi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

crime 101 8211 stradaChris Hemsworth organizza una rapina di gioielli con Halle Berry nel trailer di Crime 101 - L'interprete del Thor dei Marvel Studios è il protagonista insieme anche a Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry di questo nuovo heist- movieplayer.it scrive

crime 101 8211 stradaCrime 101 - La Strada del Crimine - Crime 101 La Strada del Crimine, scheda del film di Bart Layton, con Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Barry Keoghan, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere i ... Segnala comingsoon.it

Crime 101, Chris Hemsworth ammette: "Ero molto intimidito a lavorare con Halle Berry" - Durante la presentazione di Crime 101, l'attore Chris Hemsworth ha rivelato sul red carpet di essere stato "intimidito" dal lavorare con Halle Berry al thriller poliziesco. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Crime 101 8211 Strada